روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

المصدر: موسكو ـ وكالات

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أعلنت روسيا أمس أنها سيطرت على قريتين إضافيتين شرق أوكرانيا، لتواصل تقدمها البطيء الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة جيش يفتقر إلى العديد والعتاد.

فيما منطقة زابوريجيا حداد غداة مقتل سبعة أشخاص وإصابة 36 آخرين في ضربة روسية على بلدة فيلنيانسك. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على نوفو اليكساندريفكا بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك. تقع القرية شمال غرب مدينة أوشيريتين، وهي حالياً أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو.

إلى ذلك أعلنت سيطرة قواتها على قرية سبيرن الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.

في الأثناء، قال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف على شبكات التواصل الاجتماعي «إن يوم 30 يونيو هو يوم حداد في منطقة زابوريجيا للأشخاص الذين قُتلوا في الهجوم المعادي على فيلنيانسك.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القتلى السبعة هم ثلاثة أطفال وامرأة واحدة وثلاثة رجال، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 36.

ورداً على هذه الضربات، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين إلى زيادة وتيرة تسليم الأسلحة لكييف، محذراً من تأخير القرارات قد يؤدي إلى فقدان أرواح بشرية، مطالباً بتسليم أسلحة قادرة على تدمير قاذفات الصواريخ الروسية.

وتقع فيلنيانسك على بعد 29 كيلومتراً شمال شرق زابوريجيا التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.

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