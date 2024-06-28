تعليق كامالا هاريس على أداء بايدن في مناظرته أمام ترامب

المصدر: أ ب

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اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بأن بداية جو بايدن كانت بطيئة في مناظرته ضد دونالد ترامب مساء الخميس، لكنها أصرت على أنه أنهى المناظرة "قويا" في أدائه الذي أثار مخاوف جديدة داخل الحزب الديمقراطي بشأن مدى قدرة بايدن على أن يكون مرشحه.

صرحت هاريس في مقابلة على شبكة (سي إن إن) بعد المناظرة "كانت البداية بطيئة. وهذا واضح للجميع. لن أناقش هذه النقطة. أنا أتحدث عن الاختيار في شهر نوفمبر. أنا أتحدث عن واحدة من أهم الانتخابات في حياتنا".

أجرت هاريس مقابلتين مع قناتي (سي إن إن) و(إم إس إن بي سي) وسط ذعر متزايد بين الديمقراطيين بشأن أداء بايدن، مما أثار تساؤلات طويلة الأمد حول ما إذا كان ينبغي للرئيس البالغ من العمر 81 عاما التنحي.

مع اعترافها بأداء بايدن غير المتكافئ، شددت هاريس على جوهر تصريحات ترامب خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، بما في ذلك رفضه إدانة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، فضلا عن عدم رغبته في الالتزام بشكل قاطع بقبول نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر الجاري.

قالت أيضا إن التناقض بين بايدن وترامب يجب أن يكون في نهاية المطاف بشأن أداء بايدن في منصبه، وليس بشأن مناظرة واحدة.

صرحت هاريس في حوار متوتر مع مذيع شبكة (سي إن إن) أندرسون كوبر "أفهم أنك تجري مناظرة لمدة ساعة ونصف الليلة. أنا أتحدث عن الأداء في العمل لمدة ثلاث سنوات ونصف والذي كان تاريخيا".

تابعت هاريس: "إن جو بايدن الذي أعمل معه كل يوم هو شخص، كما قلت، كان يؤدي بطريقة تهدف إلى جلب الناس، جمهوريين وديمقراطيين، إلى المكتب البيضاوي للتوصل إلى حل وسط بطريقة غير عادية هذه الأيام".

اختتمت مقابلتها مع قناة ( إم إس إن بي سي) بالقول إن "واحدا فقط من الشخصين في تلك المناظرة حصل على تأييد نائب الرئيس. ودعونا لا ننسى ذلك".

رفض نائب الرئيس السابق مايك بنس تأييد ترامب في عام 2020. وضغط ترامب على بنس للمضي قدما في خطته لإلغاء خسارته في الانتخابات الماضية أمام بايدن.

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