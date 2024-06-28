مناظرة تاريخية بين بايدن وترامب في سباق حسم الانتخابات الرئاسية المقبلة

المصدر: وكالات

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التقى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في أول مناظرة للانتخابات العامة لموسم 2024 - وهي فرصة للمرشحين لمحاولة إعادة تشكيل السرد السياسي وإقناع الناخبين المترددين.



واختتمت المناظرة الأولى بين الرئيسين على قناة "سي إن إن" من استوديو في أتلانتا بدون جمهور، حيث شهدت تناول المرشحين الرئاسيين نقاطا عدة تعلقت بالسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

وتنوعت المواضيع المطروحة بين الاقتصاد الأمريكي وملفات الهجرة والإجهاض وصولا إلى الحرب على أوكرانيا وتلك التي تشهدها إسرائيل مع حركة حماس في غزة.

وتوجه الرجلان للوقوف خلف منبريهما من دون أن يتصافحا لتنطلق أول مناظرة بينهما والتي قد تشكل منعطفاً في انتخابات 2024 الرئاسية وفق موقع قناة الحرة.

الاقتصاد الأمريكي

انطلقت المناظرة بأسئلة تخص نظرة المرشحين للرئاسة الأمريكية بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن إن إدارته تسلمت "اقتصاداً كان على وشك الانهيار" من إدارة ترامب، إذ كانت البطالة مرتفعة، وأعادت "إدارته الأمور إلى نصابها" للاقتصاد إذ أوجدت فرص عمل جديدة خاصة في القطاع الصناعي.

وأكد أن السياسات الاقتصادية لإدارته أكدت على عدم إضرار الشركات بالمستهلكين، مشيراً إلى أن ما كان يحصل في الإدارة السابقة "فوضى"، وعلى سبيل المثال تم خفض أسعار الأدوية مثل الأنسولين.

واتهم بايدن سياسات ترامب بأنها تركز على الأثرياء، وأنه في عهده زاد العجز والدين لأعلى مستوى في التاريخ الأمريكي، منتقداً خفض الضرائب للأثرياء فقط، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير منهم ويدفعون فقط 8 في المئة من الضرائب.

من جانبه، رد الرئيس السابق، ترامب، أن إدارته سلمت إدارة بايدن "أعظم اقتصاد في التاريخ الأمريكي رغم جائحة كورونا"، مؤكدا أن التوسع في الإنفاق كان ضروريا لتلافي الكساد.

وزاد أنه خلال إدارته كانت السوق المالية في أفضل حالاتها، والوظائف التي يتغنى بها بايدن خلقها للمهاجرين وليس للأمريكيين.

ودافع ترامب عن سياسات وضع رسوم جمركية، مؤكدا أن هذا سيوفر المال لخفض العجز ويمنح القوة للاقتصاد الأمريكي، وحتى الإعفاءات الضريبية تحفز الشركات.

وأعاد بايدن وترامب في وقت لاحق من المناظرة تبادل الاتهامات فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الأمريكي، وقال الأخير إن "بايدن سبب التضخم، وأثر على العائلات من أصول أفريقية".

وأضاف سلمت إدارته "الولايات المتحدة بحالة مثالية، ولكنه دمرها، وسبب التضخم، وألحق الضرر بالأمريكيين من أصول أفريقية، وفتح الحدود للمهاجرين الذين أخذوا وظائفهم".

واعتبر ترامب أن بايدن "لم يقم بعمل جيد. لقد قام بعمل سيئ. والتضخم يقتل بلدنا. إنه يقتلنا".

من جانبه رد بايدن بأنه "لم يكن هناك تضخم وفرص عمل لأنه (ترامب) قضى على الاقتصاد".

وتابع لقد "لقد قدمنا إعانات مادية للأسر، وحاول أكثر من مرة القضاء على برامج الرعاية الصحية".

الحرب الروسية على أوكرانيا

وانتقد ترامب سياسات بايدن تجاه حرب أوكرانيا، وقال: "لو كان هناك رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لما غزا بوتين أوكرانيا".

وأضاف "كان بايدن سيئا في أفغانستان، وبوتين راقب هذا وراقب عدم الكفاءة"، وعندما "شاهد بوتين ذلك، قال إنه سيذهب ليغزو أوكرانيا فهذا حلمه".



وأكد أن "شروط بوتين غير مقبولة، ولكن الحرب كان يجب ألا تبدأ"، وأعطى بايدن "200 مليار دولار لأوكرانيا"، واصفا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بـ"أفضل بائع" لأنه "كلما يأتي لواشنطن يحصل على المليارات".

وقال موجهاً حديثه لبايدن: "ما كان يجب أن تنفق هذه المليارات"، وأكد أن الحرب "ستنتهي قبل استلامه لمنصبه".



من جانبه رد بايدن بأن إدارته أخرجت "أكثر من 100 ألف وغيرهم من أفغانستان جوا"، وما يحصل في أوكرانيا كان بتشجيع "ترامب بوتين ليفعل كل ما يريد".

وقال إن "بوتين أراد السيطرة على كييف في أيام، ولكنه لم يتمكن من ذلك وخسر الآلاف".

ووصف بايدن بوتين بـ"مجرم حرب قتل الآلاف، ويريد إعادة الإمبراطورية السوفييتية ولن يتوقف عند أوكرانيا لو نجح في الحرب سيستمر إلى دول أخرى".

وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".

إسرائيل وحماس

وانتقد ترامب سياسات بايدن التي زعم أنها تسببت في حدوث هجوم السابع من أكتوبر، وذكر أن إدارته السابقة جففت كل الإيرادات لطهران، ما جعلها غير قادرة على دعم حماس أو أي جماعات مسلحة في المنطقة.

من جانبه، قال بايدن إنه في عهد ترامب هاجمت إيران مئات الجنود الأمريكيين وتسببت في إصاباتهم.

وأضاف أن "مجلس الأمن ومجموعة السبع وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنايامين نتانياهو، وافقوا على خطة مقترحة بثلاث مراحل.. وحماس تريد استمرار الحرب".

وأشار إلى أنه يـ"ضغط بشدة لجعل حماس توافق على الخطة"، ودافع بايدن عن قراره بتعليق إرسال قنابل تزن 2000 طن (أكثر من 900 كلغ)، لأنه من الصعب أن تستخدم في مناطق مأهولة.

وأكد أن الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم "إضعاف حماس" و"علينا القضاء" على الحركة.

ورد ترامب بدوره بالقول "بايدن يقول إن حماس هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، عليهم إنهاء الأمر".

ووصف ترامب بايدن بـ "الفلسطيني السيئء"، في إشار لتأييد الرئيس الأمريكي للفلسطينيين على حساب إسرائيل، وفق تعبيره.

وأدار المذيعان جيك تابر ودانا باش مناظرة "سي إن إن".

ولم يُجب ترامب على سؤال فيما لو كان سيؤيد دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وقالت المذيعة باش: "هل ستؤيد خلق دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة، ليرد الرئيس السابق بالقول: "سيتوجب على أن أرى" الوضع حينها، لينتقل بعدها إلى الحديث عن اتفاقيات التجارة مع الدول الأوروبية، وفق ما نقلته "سي إن إن".

الانسحاب من أفغانستان

ورغم اتفاق المرشحين على ضرورة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلا أن ترامب وصف سحب بايدن للقوات الأمريكية بأنه "الأكثر إحراجا في التاريخ الأمريكي"، وأنه كان "اليوم الأكثر إحراجا في حياة الولايات المتحدة".

وقال ترامب: "كنت سأخرج من أفغانستان، ولكن بكرامة وعزم وقوة".

وقال بايدن إنه عندما تسلم منصبه "كانوا لا يزالون يُقتَلون في أفغانستان، ولم يفعل (ترامب) شيئا حيال ذلك"، قاصدا بذلك الجنود الأمريكيين هناك.

وزعم بايدن أنه الرئيس الأمريكي الوحيد في هذا العقد الذي لم "يقتل فيه أي جندي في أي مكان في العالم، كما فعل هو" في إشارة إلى ترامب.

وخلال الانسحاب الأمريكي في صيف 2021 تم إجلاء 125 ألف شخص بينهم 6 آلاف أمريكي عبر جسر جوي، ولكن خلال وقت عمليات الإخلاء فجر إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش نفسه وسط حشود من الناس في محيط المطار أثناء محاولتهم الفرار في 26 أغسطس عام 2021. وأسفر الانفجار عن مقتل 183 شخصا بينهم 13 جندياً أمريكياً كانوا يؤمنون المطار خلال انسحاب قوات بلادهم بعد أكثر من 20 عاماً على غزوها أفغانستان، وفق ما ذكرته "سي إن إن" التي صححت تصريح بايدن.

المخاوف بشأن العمر

وأثيرت مخاوف وفق استطلاعات عدة بشأن عمر المترشحين الرئاسيين، الرئيس الديمقراطي الحالي، بايدن الذي تجاوز الـ 80 عاما، وترامب البالغ من العمر (78 عاما).

وحول مسألة العمر للرئيس بايدن، قال إنه "لطالما انتقدت لأيام طويلة عندما كنت الأصغر في مجلس الشيوخ، الآن أصبحت الأكبر سناً، وترامب ليس أصغر مني سوى بثلاث سنوات، ولكنه لم يحقق ما حققته في إدارتي".

وأضاف أن ترامب يقول "إننا دولة فاشلة" ولكننا "نحن أكبر دولة وأقوى دولة في العالم، وكل الحلفاء يثقون بنا".

من جانبه رد ترامب أنه أجرى اختبارين للإدراك والفحص البدني وقال "فزت ببطولتين في الغولف، وهو لا يستطيع ذلك"، متحديا الرئيس بايدن في مباراة في الغولف وتمنّى لو أن الرئيس الأمريكي يجري فحوصا مثله.

ورد بايدن أنه كان مستعدا لخوض مباراة في الغولف عندما كان نائبا للرئيس في عهد إدارة أوباما.

نتائج الانتخابات

وفي رد على سؤال بشأن ما إن كان الرئيس السابق سيؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، أبدى ترامب استعداده لقبول نتائج الانتخابات "إذا كانت حرة ونزيهة، وقانونية"، مشيرا إلى أن "التحايل" في الانتخابات السابقة كان "سخيفا".

وأضاف أنه كان من الأسهل له عدم خوض الانتخابات "لو كان لدينا رئيس عظيم، لما كان هناك داع لترشيح نفسي"، مشيرا إلى أنه اضطر إلى الترشح "لإصلاح ما أفسده بايدن" وأنه يخضع للإدانة بحكم أنه رئيس سابق، معتبرا أن إدانته الجنائية "سياسية".

من جانبه شكك بايدن بحديث ترامب، وقال: "أشك أنك ستوافق على نتائج الانتخابات"، مضيفا أنه "عندما خسر في المرة الأولى قام برفع قضايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي لم تنجح".

وتابع أن ترامب استمر "في الكذب بشأن سرقة الانتخابات".

وأكد ترامب أنه يريد "أن يجعل أمريكا دولة عظيمة مرة أخرى"، إذ أنها "دولة فاشلة بسبب سياسات بايدن العسكرية"، محذرا من أن الرئيس الحالي "سيدفع البلاد إلى الحرب العالمية الثالثة".

وقال: "الولايات المتحدة في موقف سيئ، ولا تفوز أوكرانيا حالياً في الحرب، وفقدت العديد من مدنها".

ورد بايدن أنه " إذا أردتم حرباً عالمية ثالثة" اجعلوا ترامب يفوز ليشجع بوتين على الاستمرار وينقل النزاع إلى دول أخرى.

وأضاف "نحن دولة مهمة وأساسية ونحتاج من أمريكا أن تحمي العالم".

الهجرة

وانتقد ترامب إدارة بايدن بشأن ملف الهجرة والحدود، وقال "الآن لدينا أسوأ حدود على الإطلاق".

وأضاف "خلال رئاستي الحدود في بلادنا كانت الأفضل تاريخيا"، مشيرا إلى أن فتح الحدود سمح بدخول ملايين المهاجرين القادمين من السجون أو حتى المستشفيات النفسية.

واتهم بايدن من جانبه ترامب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.



وتشكل الهجرة أحد الموضوعات الرئيسية في الحملة الرئاسية. وقال بايدن: "لا توجد بيانات تدعم ما يقوله (ترامب). إنه يبالغ مرة أخرى، إنه يكذب".

وربط الرئيس السابق ترامب بين ارتفاع الجريمة في الولايات المتحدة مع دخول المزيد من المهاجرين، وقال "إنهم يقتلون شعبنا في نيويورك وكاليفورنيا، وكل ولاية.. لأنه لم تعد لدينا حدود".

وألقى باللوم على بايدن بما أسماه "جريمة بايدن للمهاجرين"، مشيرا إلى أنهم يقتلون الأمريكيين "بمستوى لم نشهده من قبل".

ونفى بايدن صحة تلك المزاعم، مشيرا إلى أن الجرائم تحدث على أيدي مرتكبين خارج منظومة المهاجرين، وانتقد سياسات الإدارة السابقة التي تسببت فيما وصفه بـ "أزمة على الحدود"، مشيرا إلى أنه عمل بشكل مكثف للوصول إلى اتفاق بين الحزبين في الكونغرس".

وقال بايدن: "وجدنا أنفسنا في موقف عندما كان (ترامب) رئيسا، كان يفصل الأطفال عن أمهاتهم ويضعهم في أقفاص، ويتأكد من فصلهم عن العائلات.. هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدما".

ورد ترامب بأن "الحدود الأمريكية كانت الأكثر أماناً في التاريخ في أواخر إدارته".

أزمة المواد الأفيونية

وسئل المرشحان عما يمكنهما فعله لمساعدة الأمريكيين في مكافحة أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه خلال فترة رئاسته كان تتوفر "معدات رائعة" وكلاب لكشف المخدرات للعثور على المواد غير المشروعة على الحدود.

وقال بايدن بدوره إن الولايات المتحدة تحتاج إلى "معدات يمكنها اكتشاف الفنتانيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة تضغط "بقوة شديدة" على الدول في آسيا التي تنتج الفنتانيل.

الإجهاض

وانتقد بايدن سلفه ترامب بسبب تصرفه "الرهيب" ضد حق الإجهاض، في حين أشاد ترامب بإلغاء قانون "رو ضد وايد" الذي أتاح الإجهاض عبر الولايات الأمريكية، ليترك الخيار لكل ولاية على حدة بإقرار إنهاء الحمل أو منعه.

وقال الرئيس الديمقراطي لخصمه الجمهوري خلال مناظرتهما في أتلانتا إن "ما فعلته هو شيء فظيع".

من جانبه قال ترامب إن القضاة الذين عينهم خلال توليه الرئاسة تمكنوا من منع الإجهاض، مصرا على أن "مختلف الولايات لها الحق فيما يخص قضية الإجهاض والقرارات الواجب اتخاذها".

واتهم ترامب بايدن والديمقراطيين بأنهم يقتلون الأطفال، وذكر أن قانون "رو ضد وايد" كان يتيح إنهاء الحمل بالشهر التاسع، إلا أن بايدن قاطعه قائلا إن ذلك ادعاء كاذب وأن القانون لا يعكس ذلك بتاتا.

وجرت هذه المناظرة في أتلانتا بجورجيا، وهي واحدة من الولايات التي يرجح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.

وظهر بايدن على المنصة على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين، وبدأ الحديث أولا بناء على قرعة أجريت بعملة معدنية.

ولا يمكن لأعضاء الحملة التواصل مع المرشحين خلال فترتي الاستراحة، ولم يكن هناك جمهور.

وقالت شبكة "سي إن إن" بايدن وترامب فقط استوفيا شروطها للمشاركة في المناظرة وهي الفوز بعدد كاف من أصوات الولايات بما يرجح فوز واحد منهما بمنصب الرئيس والحصول على 15 في المئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين.

فيما لم يستوف المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف. كنيدي جونيور الشروط.

ووفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" قبيل مناظرة الخميس، التي دامت نحو 90 دقيقة، ظهر المرشحان على منصة واحدة وحصلا على قلم وورقة وزجاجة ماء لكن لم يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقا أمامهما.

وذكرت الشبكة أنه "تم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره التحدث" وسيستخدم من سيدير المناظرة "جميع الأدوات المتاحة له لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة"، وهذا ما حصل بالفعل.

قالت إيلين فريمان، إحدى مؤيدي ترامب من أكسفورد بولاية أوهايو والموظفة في مستشفى شؤون المحاربين القدامى المحلي، إن الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية في هذه الانتخابات. بالنسبة لعائلتها، فإن تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية وتواجه صعوبة في تغطية تكاليف الأساسيات مثل شراء البقالة.

أضافت فريمان، التي كانت في فعالية لمشاهدة المناظرة في هاميلتون بولاية أوهايو: "بالنسبة لما كنت أقوم به قبل 15 عاما، كنت أعتبر من الطبقة المتوسطة العليا. لا ينبغي لي أن أعيش وأنا أنتظر الراتب."

قالت أدريانا فاريا، زميلة السياسات والتشريعات في رابطة مواطني أمريكا اللاتينية المتحدين، إن الهجرة قضية كبيرة ويجب معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة. وأشارت إلى أنها تذهب إلى مدرسة في لويستون بولاية مين، حيث وقع إطلاق نار جماعي عام 2023 قتل فيه 18 شخصا.

أضافت فاريا، التي كانت في فعالية لمشاهدة المناظرة في لاس فيغاس: "إن السيطرة على الأسلحة هو بالتأكيد شيء أنا شغوفة به".

شاهد ريجينالد مارش، صاحب صالة (إم لاونج) في حي ساوث لوب في شيكاغو، المناظرة وقال: "أعتقد أن ترامب يشكل خطرا على هذا البلد".

عادة ما يكون مطعم (لندنز بار آند غريل) في لندن في ماكالين بولاية تكساس صاخبا في يوم قريب من عطلة نهاية الأسبوع، لكن أصحابه قالوا إنهم فوجئوا بأن الكثيرين كانوا هادئين ومشغولين بالمناظرة.

قال هيكتور ميركادو، وهو عسكري قديم يعيش في إدينبرغ بولاية تكساس، إنه أعجب بما قاله ترامب عن إغلاق الحدود.

كانت فرجينيا لوبيز أيضا في إحدى حانات تكساس وقالت إنها من الناخبين الذين لم يقرروا رأيهم بعد.

وقالت: "أشعر بخيبة أمل من الجمهوري بسبب سلوكه. أم الآخر فأشعر أنه كبير في السن".

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