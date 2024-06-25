جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس أقر بالذنب وأصبح حراً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال موقع "ويكيليكس" إن مؤسسه جوليان أسانج خرج من السجن ببريطانيا الإثنين 24 يونيو 2024، وغادر المملكة المتحدة جواً، وذلك في إطار اتفاق مع القضاء الأمريكي يسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا.

جاء ذلك، بعد إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر، الأربعاء 26 يونيو 2024، بأنه مذنب فيما يتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

ووافق أسانج (52 عاماً)، على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة بالتآمر للحصول على وثائق سرية خاصة بالدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بحسب ملفات أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية.

ومن المقرر الحكم عليه بالسجن 62 شهراً، قضاها بالفعل، في جلسة استماع في جزيرة سايبان، وقال ممثلو ادعاء إن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي تم اختيارها بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز