مقتل 42 فلسطينياً وعشرات الجرحى ضحايا لقصف إسرائيلي في غزة

المصدر: وكالات

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سقط 42 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم، ضحايا للقصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ وحي التفاح بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما انتشلت الطواقم الطبية 24 قتيلاً من تحت أنقاض منازل عدة تعرضت للقصف في حي التفاح بمدينة غزة.

وذكرت المصادر أنه جرى نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفى المعمداني الذي يفتقر للخدمات والكوادر الطبية.

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