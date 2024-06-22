إمبراطور اليابان يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

المصدر: وكالات

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يصل إمبرطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبرطورة ماساكو السبت إلى المملكة المتحدة، في زيارة دولة يستقبلهما خلالها الملك تشارلز الثالث.

وتعدّ هذه الزيارة الخارجية الثانية للزوجين منذ اعتلاء ناروهيتو العرش في العام 2019. وسيبدأ الإمبرطور (64 عاماً) والإمبرطورة (60 عاماً) زيارتهما الأحد والاثنين مع ارتباطات خاصّة، قبل أن يبدأ البرنامج الرسمي الثلاثاء، لمدّة ثلاثة أيام.

وسيكون الحدث الأبرز خلال هذه الزيارة، المأدبة الرسمية التي ستُنظّم الثلاثاء في قصر باكنغهام والتي أثارت تكهّنات بشأن احتمال حضور الأميرة كيت زوجة وريث العرش وليام.

وكانت كايت التي تُعالج من مرض السرطان، ظهرت علناً الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في احتفالات عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

كذلك، سيزور ناروهيتو قصر ويندسور حيث سيضع زهوراً على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر 2022. وكان الإمبراطور وزوجته حضرا جنازتها كما العديد من رؤساء الدول الأجنبية.

ولم يتم تأكيد لقائه رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك، في وقت تجري انتخابات تشريعية في الرابع من يوليو.

- "ذكريات جميلة جداً"

بالنسبة إلى الملك تشارلز (75 عاماً)، فإنّ زيارة الدولة هذه ستكون الثالثة التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ اعتلائه العرش.

ويعاني هذا الأخير أيضاً من سرطان تمّ تشخصيه في بداية العام، لكنّه استأنف نشاطاته العامّة في أبريل.

وقال الإمبراطور الياباني إنّه "ممتنّ للغاية" لأنّ الملك تشارلز الثالث سيتمكّن من استضافته.

وقبل تشارلز، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية خلال حكمها الذي دام 70 عاماً إمبراطورَين يابانيين في زيارة دولة، هما الإمبراطور هيروهيتو الذي زار المملكة المتحدة في العام 1971، ثمّ ابنه البكر الذي خلفه الإمبراطور أكيهيتو في العام 1998.

وقبل وصوله إلى لندن، أشار ناروهيتو الأربعاء إلى ذكرياته الشخصية مع العائلة المالكة. فخلال دراسته التي استمرّت عامين في جامعة أكسفورد في ثمانينات القرن الماضي، دُعي لقضاء بضعة أيام في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

ويتضمّن برنامج زيارة الزوجين حفل استقبال في الجناح الملكي حيث سيلقي حرس الشرف التحية الملكية، يليه موكب بالعربات إلى قصر باكنغهام قبل المأدبة الرسمية.

وفي 26 يوينو، سيزور الإمبرطور الياباني وزوجته معهد فرانسيس كريك، وهو مركز لأبحاث الطب الحيوي، وبعد ذلك ينتقل الزوجان إلى أكسفورد حيث درست الإمبرطورة ماساكو أيضاً، على أن يغادرا الجمعة.

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