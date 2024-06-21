قصف روسي يستهدف منشآت طاقة أوكرانية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أدى قصف روسي إلى تضرر محطة طاقة أوكرانية، وعدد من منشآت الطاقة الأخرى، خلال الليل، وفق ما أعلن مسؤولون، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة الضربات، التي دفعت بالشبكة إلى حافة الانهيار.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن «روسيا أضرت عدداً من منشآت البنى التحتية المرتبطة بالطاقة»، مضيفة أن وابل القذائف الروسية استهدف مواقع مرتبطة بالطاقة في أربع مناطق.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» في العاصمة عن سماع دوي صفارات الإنذار في كييف في الساعات الأولى من فجر أمس

وأكدت شركة «ديتيك» DTEK، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أن الضربات الجوية أحدثت «أضراراً جسيمة» في إحدى المحطات التابعة لها .

وقالت الشركة «إنه سابع هجوم كبير على محطة الطاقة الحرارية التابعة للشركة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة».

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه الهجمات أدت إلى تراجع إمكانات التوليد.

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