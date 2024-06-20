بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاق شراكة استراتيجية

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس «اتفاق شراكة استراتيجية»، بعد محادثاتهما في بيونغيانغ. وحظي بوتين باستقبال حار في بيونغ يانغ، من الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارة هي الأولى له منذ 24 عاماً إلى كوريا الشمالية.

وتهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين، وتثمين موسكو لموقف بيونغ يانغ المساند لروسيا في حربها على أوكرانيا. وبعد مراسم الاستقبال في ساحة كيم إيل سونغ، التي تضمنت عرضاً عسكرياً ورقصاً جماعياً، وجّه بوتين دعوة إلى كيم جونغ أون لزيارة موسكو.

ووقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تنص على «المساعدة المتبادلة»، في حال تعرض أي من البلدين «للعدوان». وأكد الزعيمان عمق الصداقة بين بلديهما، التي أثار تعزيزها مؤخراً شكوكاً عميقة لدى الولايات المتحدة والجارة كوريا الجنوبية.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي بـ «طور ازدهار جديد» في العلاقات بين البلدين، مع بدء قمته مع بوتين، الذي شكر بدوره مضيفه على دعم روسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال بوتين، عقب محادثات مع كيم، إن المعاهدة الجديدة الموقعة بين البلدين، تنص على «المساعدة المتبادلة»، في حال تعرض أي من البلدين «للعدوان». وأكد بوتين لكيم «تثمينه دعم» كوريا الشمالية لسياسة روسيا. وقال الرئيس الروسي، إن موسكو تحارب «سياسة الهيمنة والإمبريالية» التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله، في مطلع اللقاء مع كيم، بعد مراسم رسمية في ساحة بيونغ يانغ: «نثمن كثيراً دعمكم المنتظم والدائم للسياسة الروسية، بما يشمل الملف الأوكراني». وأشاد بالتعاون بين البلدين «الذي يستند إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن «روسيا وكوريا الشمالية، ترتبطان منذ عقود عدة بصداقة وعلاقة جوار وثيقة». وأعلن بوتين أن «وثيقة تأسيسية جديدة» للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، باتت «جاهزة»، وقال: «الوثيقة سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل جاهزة»، مؤكداً أن موسكو وبيونغيانغ «تقدمتا كثيراً» على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، بأن المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون، استغرقت حوالي ساعتين، وسبقتها مفاوضات موسعة. وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، لوسائل الإعلام الروسية المرافقة للوفد الرئاسي إلى كوريا الشمالية، إن فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، تبادلا الهدايا.

وأوضح أن الرئيس الروسي قدم لكيم جونغ أون سيارة أوروس ثانية، وهي سيارة فاخرة روسية الصنع، بالإضافة إلى طقم شاي.

أما بالنسبة للهدايا المقدمة للرئيس الروسي، فقد أشار أوشاكوف، بحسب وكالة «تاس»، إلى أن بوتين تلقى أعمالاً فنية «تمثله»، موضحاً «هناك عدة أشكال مختلفة، من صور، وكلها فنية، وتماثيل نصفية».

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