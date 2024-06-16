80 دولة فقط تؤيد البيان الختامي لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا

المصدر: وكالات

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لم يحظ البيان الختامي لقمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا بتأييد جميع الدول المشاركة. ووفقا لقائمة نشرتها سويسرا، الدولة المضيفة، اليوم الأحد، وافق على البيان 80 دولة فقط من أصل 93 دولة مشاركة في ختام القمة التي استمرت يومين.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل".

وقال زيلينسكي "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا واقع".

وأضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".

من جانب آخر، قال إن الصين "ليست عدو" أوكرانيا.

وأشار الى ان المساعدة الغربية غير كافية "للانتصار" في الحرب.

وقد اتفقت عشرات الدول التي اختتمت قمة دولية حول أوكرانيا الأحد في سويسرا على انه على كييف الدخول في حوار مع روسيا حول إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

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