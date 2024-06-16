بايدن وترامب يقران قواعد المناظرة الأولى

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شبكة «سي إن إن»، أمس، قواعد المناظرة الأولى، التي ستنظم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، في إطار حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في 27 يونيو، والتي تستمر ساعة ونصف الساعة بدون جمهور.

تجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت القناة أشارت في مايو إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور، وهو ما يفضله بايدن، وأعلنت السبت أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل.

وأوضحت الشبكة أنه «سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث»، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، «سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية».

والمناظرة التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية، ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين، كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقاً في موقع التصوير، ولكن «سيتم منح المرشحين قلماً ورزمة أوراق وزجاجة ماء».

ووافق بايدن ومنافسه ترامب على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 يونيو، والثانية في 10 سبتمبر، وتجرى المناظرة الثانية على قناة «أيه بي سي».

في منتصف مايو تحدى الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً ترامب قائلاً «حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة»، وأضاف بايدن في مقطع فيديو «في هذه الحالة... سأفعل ذلك مرتين»، ورد الرئيس الأمريكي السابق على الفور «أخبرني متى وسأكون هناك، حان وقت المعركة!».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز