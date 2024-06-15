6 قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند

المصدر: كالكوتا - ا ف ب

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قضى ما لا يقل عن ستة أشخاص في فيضانات مباغتة وانزلاقات تربة بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة نائية في شمال شرق الهند على ما أفاد مسؤولون محليون.

واعتبر خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ولاية سيكيم الواقعة عند سفوح جبال هملايا الحدودية مع الصين والتي يقصدها السياح الهنود.

وقال غوبينات راها المسؤول الكبير في حكومة الولاية لوكالة «فرانس برس» «ارتفع مستوى مياه نهر تيستا بشكل مباغت فوق عتبة الخطر ما ألحق أضراراً كبيرة في الطرقات وكانت له تداعيات على حركة السير».

وأفاد سوناد ديشو المسؤول في شرطة إقليم مانغان أن مناطق الشمال «باتت معزولة عن بقية مناطق البلاد». وأضاف إن «المياه جرفت منازل كثيرة».

وأشارت وكالة إدارة الكوارث إلى أن عمليات إغاثة المتضررين جارية لكن الأضرار اللاحقة بشبكة الهواتف النقالة تعيقها.

وقال بريم سينغ تامانع رئيس وزراء ولاية سيكيم إن الحكومة المحلية تعمل «على توفير الدعم الممكن للضحايا والعائلات المتضررة».

وأدت فيضانات مباغتة على امتداد النهر نفسه العام الماضي إلى تشقق بحيرة جليدية ما ألحق أضراراً كبيرة في الطرقات والجسور في سيكيم.

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