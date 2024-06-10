الكوريتان.. مكبرات الصوت في مواجهة مناطيد القمامة

المصدر: سيئول - وكالات

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استأنفت كوريا الجنوبية أمس، حملاتها الدعائية عبر مكبّرات الصوت ضدّ كوريا الشمالية التي أرسلت مناطيد جديدة مملوءة بالنفايات عبر الحدود، حيث أعلن الجيش في سيئول أن كوريا الشمالية «أطلقت مرة أخرى مناطيد» يشتبه في أنها «تحمل قمامة باتجاه الجنوب»، ونصح الجمهور بإبلاغ السلطات عن أي مناطيد والامتناع عن لمسها.

وفي مقاطعة جيونغي بشمال غرب البلاد، أرسل المسؤولون رسائل نصية إلى السكان لتحذيرهم من وصول مناطيد جديدة.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أعلنت في وقت سابق أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثاً عبر مكبرات الصوت بعد الظهر. وأضافت أن القيام بدعايات إضافية «يعتمد كلياً على تصرفات كوريا الشمالية».

وكانت كوريا الشمالية أرسلت السبت أكثر من 300 منطاد مليء بالقمامة عبر الحدود، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

آلاف المناطيد

وفي هذا السياق، أرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو وأوائل يونيو، آلاف المناطيد التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها. وأفادت رئاسة كوريا الجنوبية بأنّ ذلك أجبرها على اتخاذ «إجراءات رد».

وأضافت الرئاسة «مع أنّ الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام في كوريا الشمالية تحمّلها، إلّا أنّها ستبعث رسائل توعية وأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين».

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن تحليل محتويات المناطيد التي وصلت السبت «يظهر عدم وجود أي مواد تشكل خطراً على السلامة» وأنها تحتوي على بلاستيك وورق مستعمل.

وعلّق رئيس بلدية سيئول او سي-هون في منشور على فيسبوك بالقول إنّ كوريا الشمالية تقوم باستفزاز جديد بإطلاقها مناطيد قمامة على مناطقنا المدنية.

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