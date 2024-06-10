قتلى وجرحى بكمين في كشمير الهندية

المصدر: سريناغار - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما كمن مسلحون لحافلة تنقل حجاجاً من الهندوس في كشمير الهندية، ما أدى إلى سقوطها في واد، على ما أفادت الشرطة أمس. وقال المسؤول في الشرطة موهيتا شارما «تفيد التقارير الأولية بأن مسلحين كمنوا للحافلة وأطلقوا النار عليها»، موضحاً «فقد السائق السيطرة عليها فوقعت في الوادي السحيق. قتل تسعة أشخاص وأصيب 33 آخرون».

وقالت الشرطة في بيان إن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة، فيما بدأت عملية البحث عن المهاجمين. وكان مسؤول حكومي قال في وقت سابق إن هناك مخاوف من مقتل عشرة زوار على الأقل.

وحدثت الواقعة على مقربة من بلدة رياسي، في جنوب المنطقة المتنازع عليها، بينما كانت الحافلة في طريقها للعودة من زيارة لضريح هندوسي شهير في المنطقة.

ودان رئيس حزب المؤتمر المعارض ماليكارجون خارجه «الهجوم الإرهابي الشنيع» في منشور على منصة إكس.

وأدى نزاع مستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات آلاف العسكريين والمتمردين والمدنيين. ووقعت سلسلة من المعارك بين قوات الأمن ومسلحين قالت إنهم متمردون في الشهر الماضي.

وانحسرت أعمال العنف منذ وضع الجزء الهندي من المنطقة تحت الحكم المباشر لنيودلهي، في خطوة صاحبتها حملة أمنية ضخمة وعمليات توقيف جماعية لقادة الإقليم السياسيين وقطع الاتصالات لأشهر.

وقُتل خمسة متمردين وعنصر في سلاح الجو الهندي في اشتباكات منذ بدء الحملة الانتخابية في الإقليم منذ أبريل.

كذلك قتل اثنان يشتبه بأنهما متمردان في تبادل لإطلاق النار مع جنود في 3 يونيو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز