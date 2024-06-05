بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه «مجرم مدان»

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، منافسه دونالد ترامب بأنه «مجرم مدان» يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، مصعداً هجومه على منافسه الجمهوري قبل انتخابات نوفمبر.

واستخدم بايدن (81 عاماً) هذا الوصف للمرة الأولى منذ أن دانت هيئة محلفين في نيويورك في حكم تاريخي ترامب بالتستر على دفع أموال لنجمة إباحية بشكل سري.

وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت: «يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة»، متابعاً: «للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق هو مجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأمريكي أكثر خطورة، إذ ألقى الرئيس السابق باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية. وأضاف بايدن: «على الرغم مما يثيره هذا الأمر من قلق، الأكثر ضرراً هو الهجوم الشامل الذي يشنه ترامب على نظام العدالة الأمريكي».

ورأى الرئيس الديمقراطي أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020، سيشكل تهديداً أكبر في حال فوزه بولاية ثانية.

وقال بايدن: «شيء ما أصاب هذا الرجل حقاً» بعد عام 2020، مضيفاً أن هذا «يصيبه بالجنون حرفياً».

كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة «نقطة تحول» بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وأضاف أمام أنصاره: «هو يقول إنه إذا خسر فسيكون هناك حمام دم في أمريكا. أي نوع من الرجال هذا؟».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز