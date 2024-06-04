فوز تحالف مودي بالانتخابات العامة في الهند

المصدر: أ ف ب

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فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي وحلفاؤه بغالبية برلمانية حسبما أظهرت أرقام مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة "الثلاثاء".

ومع استمرار فرز عدد قليل من الدوائر الانتخابية، ضمن التحالف 272 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 543، ما يكفي للحصول على غالبية برلمانية، وفق النتائج التي نُشرت على الموقع الالكتروني للمفوضية.

لكن بهاراتيا جاناتا نفسه فاز بـ 224 مقعداً، وسط توقعات بحصوله على ما مجموعه 240 مقعداً، مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات.

وحصل حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة، على 88 مقعداً مع توقعات بحصوله على 99 مقعداً في المجموع، مقارنة بـ 52 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الماضية.

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