ائتلاف ناريندرا مودي يتصدر النتائج الجزئية للانتخابات الهندية

المصدر: نيودلهي - أ ب

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تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد الثلاثاء في الانتخابات العامة في الهند، وفقا لنتائج جزئية، حيث لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يتم انتخاب مودي لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم.

ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع، وخلال 10 سنوات من الحكم، حول مودي المشهد السياسي للبلاد، حيث يرى أنصار رئيس الوزراء الهندي أنه زعيم عصامي وقوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم

وبعد مرور عشر ساعات على فرز الأصوات، أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وفاز بـ 45 مقعدا من بين 543 مقعدا برلمانيا، بما في ذلك مقعد واحد بالتزكية. وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها.

إجمالا، المطلوب للأغلبية 272 مقعدا. في 2019، فاز بهاراتيا جاناتا بـ303 مقاعد.

حزب مودي جزء من الائتلاف الديمقراطي الوطني الذي تصدرت أحزابه نتائج 287 دائرة، وفقا للفرز الأولي، وفاز فيها بهاراتيا جاناتا في اثنتين.

أما حزب المؤتمر فهو جزء من تحالف إنديا الذي تصدر 230 دائرة.

لا تنشر المفوضية بيانات عن نسبة الأصوات التي تم فرزها، ويتوقع أن تتغير الاحصائيات الأولية.

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