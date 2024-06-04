تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط تركيا ومقتل طياريها الاثنين

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة تدريب عسكرية، ما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وتحطمت طائرة التدريب من طراز إس إف- 260 دي في حقل زراعي وسط تركيا، بعد إقلاعها من قاعدة جوية بالقرب من مدينة قيصري.

وذكرت وزارة الدفاع أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وأوردت وكالة انباء الأناضول الرسمية أن السلطات أطلقت تحقيقاً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً أسود يتصاعد من حطام الطائرة في الحقل.

🇹🇷⚡️ تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الوطنية في تركيا 🔥🔥.



قُتل جميع من أفراد الطاقم. pic.twitter.com/52ulsLjkAi — GENERAL T | جنـــرال T (@TZ00G) June 4, 2024

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