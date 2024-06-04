مودي واثق من الفوز مع ترقب نتائج الانتخابات في الهند

المصدر: وكالات

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من المتوقع صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند اليوم الثلاثاء حيث تتوقع أحدث استطلاعات الرأي فوز تحالف "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتمكن بعد ذلك من الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات أخرى .

وكان مودي قد أعلن عن ثقته بالفوز بعد وقت قصير من إغلاق آخر مراكز الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع، حيث كتب على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "يمكنني أن أقول بثقة إن شعب الهند قد صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب حكومة التحالف الوطني الديمقراطي".

ووضع مودي معايير عالية للنجاح، حيث قال إن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا سيفوز بأكثر من 400 من أصل 543 مقعدا المطروحة للانتخابات، وبالتالي سيعزز أغلبيته.

وبعد انتهاء الانتخابات التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع لمجلس النواب "لوك سابها"، يجب فرز مئات الملايين من الأصوات. وبما أن الهند هي أكثر دول العالم سكانا، كانت هذه أكبر انتخابات في العالم.



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