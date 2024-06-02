ترامب ينضم إلى «تيك توك» بعدما حاول حظره خلال ولايته الرئاسية

المصدر: أ ف ب

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انضم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى "تيك توك" ونشر مقطع فيديو هو الأول له عبره، بعدما حاول خلال ولايته حظر تطبيق التواصل الاجتماعي ذي الشعبية الواسعة في الولايات المتحدة.

ونشر ترامب أمس السبت مقطعاً مصوّراً مدته 13 ثانية أثناء حضوره نزالاً في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في نيوجرسي، في محاولة لاستقطاب ناخبي الجيل الشاب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي المقطع المرفق بموسيقى صاخبة، قام رئيس مسابقة "يو أف سي" للفنون القتالية دانا وايت بتقديم ترامب، ليقترب الأخير من الكاميرا قائلاً "هذا شرف لي".

وفي أجزاء أخرى، بدا ترامب يلقي التحية على عدد من الحاضرين في قاعة النزال، قبل أن يختم المقطع بالقول "كانت هذه مشاركة جيدة، أليس كذلك؟".

وبحلول منتصف الأحد، بلغ عدد متابعي حساب ترامب مليوني شخص.

وفي أبريل، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً أقره الكونغرس، سيفضي الى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الصينية المالكة له ("بايتدانس") ببيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد لمدة 90 يوماً.

وظل التطبيق لسنوات في مرمى واشنطن التي تقول إنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة، والذين يصل عددهم الى 170 مليوناً.

وانضمت حملة الرئيس الديموقراطي بايدن الى "تيك توك" في وقت سابق هذا العام، قبل أشهر من مواجهته الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.

وكانت إدارة ترامب حظرت التطبيق على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. الا أن "تيك توك" تقدم بطلب استئناف وتمكن من تعليق القرار مؤقتاً في العام 2020، اذ اعتبر القاضي أن الأسباب الموجبة للحظر مبالغ فيها، وأن هذا الإجراء يهدّد حرية التعبير.

ومطلع مايو، قدّم "تيك توك" و"بايتدانس" شكوى ضد الولايات المتحدة اعتبرا فيها أن القانون الذي أقرّه الكونغرس ووقّعه بايدن "غير دستوري".

وأكدت "بايتدانس" أنها لا تعتزم بيع التطبيق، ما يجعل من شكواها القضائية التي يرجح أن تصل الى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الوسيلة الوحيدة للحؤول دون حظر "تيك توك".

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