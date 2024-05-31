بلينكن: الاتهامات الروسية بشأن محاكمة ترامب تعكس ما تفعله موسكو

المصدر: أ ف ب

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رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة على تصريحات للمتحدث باسم الكرملين قال فيها إن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب تظهر أن البيت الأبيض "يقصي خصومه".

وقال بلينكن للصحافيين خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في براغ "أود أن أقول إن هذه حالة كلاسيكية من الإسقاط"، ويعني بذلك أن تلجأ جهة إلى اتهام الآخرين بفعل ما تقوم به هي نفسها.

ورفض بلينكن الإدلاء بمزيد من التعليقات على الحكم الصادر ضد ترامب، بما في ذلك ما إذا تم التطرق إليه خلال اجتماعه مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه لا يناقش السياسة الأمريكية الداخلية.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في موسكو إن إدانة ترامب من قبل هيئة محلفين في نيويورك بأربع وثلاثين تهمة في قضية التستر على دفع مبلغ لإسكات ممثلة أمريكية تظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن "تقصي" منافسيها السياسيين.

يسعى ترامب الذي أبدى إعجابه في الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر. وهو أول رئيس للولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية ويواجه عقوبة السجن.

وانتقد بايدن بشدة بوتين فيما يتعلق بحرب أوكرانيا ومعاملة السجناء بما في ذلك زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي توفي في سجن ناءٍ في فبراير.

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