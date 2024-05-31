بين الفرح والغضب .. ردود فعل الأمريكيين بعد إدانة ترامب

المصدر: أ ف ب

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أصدرت هيئة المحلفين في محاكمة دونالد ترامب إدانة تاريخية قاطعة بحق الرئيس السابق، لكنها أثارت انقساماً بين منتقديه الذين أثلج هذا القرار قلوبهم، ومناصريه الذين يأملون بأن يساهم في تعبئة أكبر في صفوف معسكره قبيل الانتخابات.

تعجز أديث سيلفا النادلة البالغة 23 عاما في هيوستن في ولاية تكساس عن إخفاء فرحتها بقولها "أنا سعيدة جدا!" مضيفة "أنا مرتاحة لأنه نال ما يستحق". وهي على قناعة بأن الرئيس الجمهوري السابق مذنب فعلا بتهمة تزوير وثائق حسابية بهدف إخفاء دفع مبلغ من المال إلى ممثلة سابقة.

وتؤكد "آمل الا يتمكن من الاستمرار في ترشحه".

إلا ان هذه الأمنية قد لا تتحقق لأن الإدانة لن تمنع المرشح الجمهوري من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

أما فيفيكا خيمينيز فقد أتت خصيصا إلى نيويورك للتظاهر ضد ترامب وهي لا تخفي تأثرها.

وتقول "ننتظر هذا منذ فترة طويلة. صراحة كنت قد فقدت الأمل. كنت أشك في أن ذلك سيتحقق".

شعور تتشارك فيه مع سوزان بورلمان وهي من سكان واشنطن تبلغ التاسعة والخمسين. وتقول هذه الأخيرة بحماسة "هذا أمر رائع واخيرا! كنا ننتظر ذلك منذ فترة طويلة".

في نيويورك يرحب جاي دبليو ووكر "بانتصار للديمقراطية" مؤكدا "استعدت بعض الثقة بالنظام القضائي". أما في المعسكر المقابل فكانت ردود الفعل مختلفة تماما.

يوم حداد

ويؤكد جون ماكغيغان المؤيد لدونالد ترامب في نيويورك "انا مستاء جدا. لقد ادانوا بريئا اليوم".

ويستخدم ماثيو ترنر وهو من نيويورك أيضا الكلام نفسه الذي يردده ترامب، للتعبير عن صدمته.

ويؤكد "المدعي العام فاسد والقاضي فاسد لقد تابعت الأخبار ويبدو واضحا أن المحاكمة مزورة".

ويشدد على أنه يشعر بـ"الغضب العارم" لكنه يرى أن "الأمريكيين بحاجة لرؤية هذا الأمر لتصحيح مسار الأمور والمضي قدما".

ويمضي قائلا "لذا انا لست حزينا جدا على رؤية مدى فساد نظامنا القضائي" حتى يدرك الناس "أن هذا الرجل مستهدف لأنه على وشك أن يعاد انتخابه رئيسا".

أمام المحكمة في مانهاتن يرى بيليو مارتينيز أن قرار هيئة المحلفين "سيسهل" إعادة انتخاب الرئيس السابق "لأنه يظهر ببساطة أن النظام يضطهده".

وفي ميامي لا تتوانى إيليانا كوراز البالغة 64 عاما عن استخدام كلام مبالغ به بعض الشيء.

وتقول "هذا يوم حداد. لقد ماتت الديمقراطية والأمة الأمريكية تنازع".

أما ميكيل بيري رويس فيدعو إلى التظاهر دعما لترامب.

ويقول أمام مقهى فيرساي الكوبي الذي زاره ترامب بعد جلسة في قضية أخرى "لنقوم بتحرك لينزل الجميع إلى الشارع لتجنب غرق البلاد".

ويؤكد أنه مهما حصل "سأصوت له مئة مرة".

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