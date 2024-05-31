الكرملين تعليقاً على إدانة ترامب: البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الكرملين اليوم الجمعة أن إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير المسبوقة بتهمة تزوير سجلات تجارية تظهر بأن البيت الأبيض "يقصي خصومه السياسيين".

بات ترامب أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يدان بجريمة الخميس بعدما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بـ34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة أمريكية، قبل انتخابه رئيسا في 2016.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "حقيقة وجود إقصاء يتم هناك (في الولايات المتحدة) بحكم الأمر الواقع للخصوم السياسيين بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية، واضحة".

وسبق لترامب الذي يخوض انتخابات في نوفمبر قد تفضي لعودته إلى البيت الأبيض أن أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياه "بالرجل الذكي".

وتعهّد المرشّح الجمهوري البالغ 77 عاما إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال إعادة انتخابه، وهو مقترح أثار قلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي تصريحات أخرى مثيرة للجدل، أفاد ترامب في فبراير بأنه "سيشجّع" موسكو على ضرب دول منضوية في حلف شمال الأطلسي ما لم تساهم ماليا بشكل عادل، ما أثار انتقادات من البيت الأبيض وحتى من بعض أنصاره.

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