ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بنغلادش والهند إلى 65 شخصاً

المصدر: عواصم - وكالات

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تسبب إعصار قوي ضرب المناطق المنخفضة في بنغلادش والهند بمقتل 65 شخصاً على الأقل في حصيلة جديدة أفاد بها أمس الأربعاء مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت أكبر جزر الفلبين الأسبوع الماضي إلى سبعة قتلى وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، بالتزامن مع هبوب جولة أخرى من العواصف القوية في ولاية تكساس الأمريكية، وإثارة مخاوف من حدوث إعصار.

وضربت العواصف العاتية والأمواج المتلاطمة الساحل مع وصول إعصار رمال إلى اليابسة مساء الأحد، ولكن بحلول بعد ظهر الاثنين الماضي، خفت حدة الرياح. وما زالت الأمطار والرياح مستمرة بينما بدأ السكان البحث بين أنقاض منازلهم.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش، عزيز رحمن، إن الإعصار كان «واحداً من أطول الأعاصير في تاريخ البلاد»، وعزا ذلك إلى التحولات الناجمة عن التغيّر المناخي.

ولقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم في بنغلادش وفقاً لمكتب إدارة الكوارث والشرطة، إذ غرق البعض ومات البعض الآخر إثر سقوط أشجار أو حطام عليهم، وقضى آخرون صعقاً بالكهرباء بعد وقوع خطوط التيار الكهربائي.

وفي الهند، قالت تقارير حكومية ووسائل إعلام محلية إن 48 شخصاً لقوا حتفهم في حصيلة جديدة، بعد أن سجلت الحصيلة السابقة مقتل 21 شخصاً في البلاد.

وغادر مليون شخص تقريباً قراهم الساحلية في بنغلادش والهند بحثاً عن ملاجئ تقيهم العواصف والأمواج المتلاطمة.

وفي الفلبين ارتفعت أمس الأربعاء حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت أكبر جزر الفلبين الأسبوع الماضي إلى سبعة قتلى وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أفادت الشرطة المحلية وكالة فرانس برس.

وبعد أن ضربت جزيرة سمر بوسط البلاد ليل الجمعة الماضي، اشتدت أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام مع تقدّمها باتّجاه الشمال الغربي نحو جزيرة لوزون الرئيسية لتصبح على مقربة من العاصمة مانيلا.

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس، إن معظم الوفيات سُجلت في مقاطعة كويزون قرب العاصمة مانيلا. واضطر أكثر من ثمانية آلاف شخص لإخلاء منازلهم في المقاطعة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات واسعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة اشتدت وتحوّلت إلى إعصار تحرّك باتجاه شمال شرق البلاد فوق بحر الفلبّين.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية هبت جولة أخرى من العواصف العنيفة عبر منطقة دالاس فورت وورث متروبوليتان في ولاية تكساس الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى هبوب رياح بقوة الإعصار وإثارة مخاوف من حدوث إعصار، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير بالبقاء في مكانه لسكان فورت وورث. وتركت العواصف أكثر من 750 ألف شخص في ولاية تكساس بدون كهرباء. وهناك حتى الآن 19 قتيلا على الأقل، بعدما ضربت عاصفة عنيفة 4 ولايات في نهاية الأسبوع.

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