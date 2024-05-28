عاصفة استوائية تغمر قرى بالهند وبنغلاديش

المصدر: دكا - أ.ب

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اجتاحت العاصفة الاستوائية ريمال قرى ساحلية ودمرت أسقف أبنيتها المصنوعة من القش، وتركت مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء أمس، في جنوب بنغلاديش وشرق الهند. ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في بنغلاديش.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، محب الرحمن، إن حوالي 3.7 ملايين شخص عبر الساحل تأثروا، ودمر أكثر من 35 ألف منزل بالكامل، وتضرر نحو 115 ألف منزل جزئياً.

وغمرت المياه عشرات القرى في البلاد بعد أن جرفت السدود الواقية أو تضررت بسبب العواصف، بحسب محطات التلفزيون.

وشهدت بنغلاديش أمس، هطول أمطار متواصلة، وازدادت شدتها في العاصمة دكا مساء. وغمرت المياه العديد من الطرق في المدينة، بينما تعطلت الحياة بشدة في تشاتوغرام، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت وكالات الإغاثة إنها نشرت آلاف المتطوعين في مخيمات اللاجئين الروهينغيا وغيرها من المناطق المتضررة لتقديم الدعم الطارئ.

ولاية هندية

وفي ولاية البنغال الغربية بالهند، تحطمت أسطح المنازل المصنوعة من القش واقتلعت أعمدة الكهرباء والأشجار في بعض المناطق الساحلية. ولم ترد تقارير عن وفيات.

وغمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والمنازل في المناطق المنخفضة في كالكوتا. وأعيد فتح مطار كالكوتا بعد إغلاقه الأحد، في حين أغلقت بنغلاديش مطار تشاتوغرام وألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.

وتوقفت عمليات التحميل والتفريغ في ميناء شيتاغونغ البحري وتم نقل أكثر من اثنتي عشرة سفينة من الأرصفة البحرية إلى أعماق البحار كإجراء احترازي، في حين تم إغلاق جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.

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