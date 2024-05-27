سيئول وطوكيو وبكين: نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مصلحة ومسؤولية مشتركة

المصدر: البيان

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قالت كوريا الجنوبية واليابان والصين الاثنين إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثلان "مصلحة ومسؤولية مشتركة".

وأوضح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "لقد أعدنا تأكيد أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يصبّان في المصلحة المشتركة لبلادنا" فيما أضاف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن القضية هي "مسؤولية ومصلحة مشتركة" للدول الثلاث.

واجتمع زعماء كوريا الجنوبيّة والصين واليابان الاثنين في سيول، في أوّل قمّة ثلاثيّة لهم منذ نحو خمس سنوات وتأتي بعد ساعات على إعلان بيونغ يانغ نيّتها إطلاق قمر اصطناعي تجسّسي جديد.

ومن غير المتوقّع أن يُسفر الاجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيسَي الوزراء الصيني لي تشيانغ والياباني فوميو كيشيدا عن تقدّم كبير، لكنّ القادة يأملون في أن يساعد في تنشيط الدبلوماسيّة الثلاثيّة.

وخلال القمّة، حضّ لي كلا من كوريا الجنوبيّة واليابان على رفض "الحمائيّة" والانفصال الاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ "لي دعا إلى عدم تحويل القضايا الاقتصاديّة والتجاريّة إلى ألاعيب سياسيّة أو مسائل أمنيّة، وإلى رفض الحمائيّة والانفصال وقطع سلاسل التوريد".

وقُبيل افتتاح القمّة، أبلغت كوريا الشماليّة خفر السواحل اليابانيّين بأنّ نافذة إطلاق الصاروخ الذي سيضع القمر الاصطناعي في المدار، والتي تستمرّ ثمانية أيّام، فُتحت ليل الأحد الاثنين، وحدّدت ثلاث مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفلبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ.

وقبل إجرائه محادثات مع رئيسي الوزراء الصيني لي تشيانغ والياباني فوميو كيشيدا، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في كلمته الافتتاحية إن "أي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية من شأنها أن تنتهك القرارات المتعددة لمجلس الأمن الدولي وتقوّض السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".

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