محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

المصدر: وكالات

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أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري " على الفور " على مدينة رفح جنوبى قطاع غزة،وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، ووصفت الوضع الإنساني بأنه "كارثي".

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".

ومن غير المرجح أن تمتثل إسرائيل للحكم، إذ تصر على أن لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حركة حماس.

الأمر الصادر عن المحكمة التابعة للأمم المتحدة من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل، التي تتفاقم عزلتها، لكبح جماح حربها على غزة.

ويمثل قرار اليوم الجمعة المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا أوامر أولية سعيا إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

رغم أن الأوامر ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة لتنفيذها.

وبدأ رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة قراءة الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب افريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وتطالب بريتوريا المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

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