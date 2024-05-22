قتلى وجرحى بإعصار اجتاح ولاية أيوا الأمريكية

المصدر: أ ب

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لقي عدة أشخاص حتفهم أمس، وأصيب نحو 10 عندما اجتاح إعصار قوي بلدة صغيرة في ولاية أيوا الأمريكية، ما أثار مشاهد كئيبة لمنازل ومتاجر مدمرة، وأشجار متساقطة، وسيارات محطمة، وركام متناثر.

ودمر الإعصار جزءاً كبيراً من بلدة غرينفيلد التي يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة، وتقع على بعد 88 كيلومتراً جنوب غربي مدينة دي موينز، وذلك خلال يوم شهد هبوب عدة أعاصير وهطول أمطار غزيرة في عدة ولايات.

وقال أليكس دينكلا، المسؤول بالشرطة المحلية في أيوا: «لدينا حالات وفاة مؤكدة»،

مضيفاً أن السلطات ما زالت بصدد تحديد العدد الإجمالي للضحايا.

كما ذكر أن هناك ما لا يقل عن 12 إصابة وسط دمار واسع النطاق في غرينفيلد.

وقالت السلطات إنها لن تسمح بدخول غرينفيلد حتى صباح اليوم، وأمرت الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بمغادرة المدينة مساء أمس.

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