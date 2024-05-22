استمرار حراك الجامعات في أمريكا وأستراليا ضد الحرب

المصدر: ميشيغان، سيدني - وكالات

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فككت الشرطة الأمريكية أمس، مخيم احتجاج مؤيداً للفلسطينيين في جامعة ميشيغان. وقال رئيس الجامعة، سانتا أونو، في بيان إن المخيم أصبح يشكل تهديداً للسلامة بسبب الضغط الزائد على مصادر الطاقة وألسنة اللهب المكشوفة.

حفل تخرج

وانسحب عشرات الخريجين من حفل بجامعة ييل الأمريكية الاثنين، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة والعلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع أسلحة، فضلاً عن طريقة تعاملها مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.

الكتب لا القنابل

ووقف ما لا يقل عن 150 طالباً كانوا يجلسون بالقرب من مقدمة المسرح وأداروا ظهورهم له وخرجوا من الحفل عبر إحدى البوابات. وحمل العديد من المحتجين لافتات تحمل شعارات مثل «الكتب لا القنابل» و«لا تستثمروا في الحرب». وارتدى البعض قفازات مطاطية حمراء اللون ترمز إلى الأيدي الملطخة بالدماء.

وكُتب على لافتات أخرى «أسقطوا التهم» و«احموا حرية التعبير» في إشارة إلى 45 شخصاً اعتقلوا الشهر الماضي داخل وحول حرم نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

وأقام الطلاب في جامعة دريكسيل في فيلادلفيا بمقاطعة بنسلفانيا، معسكر تخييم للتعبير عن تضامنهم مع غزة وفلسطين. وحذر رئيس الجامعة جون فراي، في بيان، من استمرار الاحتجاجات الطلابية معتبراً أنها «تؤثر سلباً» على سير الحياة داخل الحرم الجامعي. وأعلن طلاب بجامعة ويسليان بولاية كونيتيكت، توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الجامعة لتعليق الأخيرة استثماراتها في الشركات المتعاونة مع إسرائيل.

في أستراليا

وفي أستراليا، يواصل طلاب بجامعة ملبورن في مقاطعة فيكتوريا، احتجاجاتهم لليوم الـ7 على التوالي. وحذرت الشرطة الأسترالية من «لجوء الطلاب إلى العنف ضد عناصر الأمن»، فيما عبرت رئيسة وزراء المقاطعة جاسينتا آلان، عن الاستياء من «التصرفات غير المسؤولة» للطلاب، وفق تعبيرها.

وحذرت المسؤولة الأسترالية الطلاب من عواقب عدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة. ودعت إدارة الجامعة طلاب كلية «آرتس ويست» التابعة لها، إلى إزالة الخيام التي نصبوها من أجل التظاهر، محذرة إياهم من الفصل حال لم يقوموا بذلك، في حين اعتقلت الشرطة الأسترالية طالبين خلال مظاهرة متضامنة مع فلسطين في جامعة كوينزلاند.

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