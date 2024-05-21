القبض على شاب تايواني باع ممنوعات بـ100 مليون دولار عبر «الدارك ويب»

المصدر: البيان

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ألقت السلطات الفيدرالية القبض على مواطن تايواني يبلغ من العمر 23 عامًا ووجهت له تهمة تشغيل سوق عبر الإنترنت باع فيه مخدرات غير قانونية بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت السلطات إن روي-سيانغ لين كان يدير ويمتلك «سوق الخفاء»، وهو سوق على الإنترنت في الويب المظلم يزوره المستخدمون في جميع أنحاء العالم لشراء وبيع المخدرات غير القانونية، وكان السوق يسهل الصفقات بالعديد من الميزات نفسها التي تقدمها المواقع التجارية الشرعية، بما في ذلك تسجيل المشترين والمستخدمين، والعلامات التجارية، والإعلانات، وخدمة العملاء، عندما زار المشترين المسجلين الموقع باستخدام متصفح Tor.

وسمح الموقع للمشترين بالبحث في آلاف القوائم للمنوعات التي يختارونها، وافتتحه في أكتوبر 2020، وأغلق في مارس الماضي، وخلال الـ41 شهرًا التي كان فيها سوق الخفاء مفتوحًا، ساهم في بيع أكثر من 100 مليون دولار من المخدرات، بحلول يونيو 2023، وكان يحقق مبيعات بقيمة 5 ملايين دولار شهريًا.

وكان لدي لين صاحب الموقع السيطرة النهائية على أكثر من ألف بائع، وأكثر من 200,000 عميل.

وقال جيمس سميث، المدير المساعد المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، في بيان: «لمدة نحو أربع سنوات، يُزعم أن روي-سيانغ لين كان يدير «سوق الخفاء»، واحدة من أكبر المنصات عبر الإنترنت لبيع المخدرات، حيث أجرى معاملات بيع مخدرات غير قانونية بقيمة 100 مليون دولار وحصد ملايين الدولارات من الأرباح الشخصية».

وأدرجت النيابة الفيدرالية لقطة شاشة كمثال على القوائم المتاحة من خلال سوق الخفاء، إلا أن السوق لم يكتفي بالترويج للمخدرات، ولكن أيضا كانت مخدرات مغشوشة بحسب إفادة بعض المشترين ووفقاً للتحقيقات، وتم إلقاء القبض على لين في مطار جون إف. كينيدي السبت وكان من المقرر أن يظهر في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بعد ظهر أمس الاثنين.

إذا تم الحكم عليه، يواجه لين عقوبة إلزامية بالسجن مدى الحياة للمشاركة في مشروع إجرامي مستمر، كما يمكن أن يتلقى عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة بتهمة الإتجار في المخدرات، وعقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا بتهمة غسل الأموال، وعقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بتهمة المؤامرة لبيع الأدوية المزيفة والمغشوشة.

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