طائرة تركية بلا طيار تراقب موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني

المصدر: البيان

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كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة التركية من دون طيار تراقب موقع تحطم الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأرسلت تركيا طائرة من دون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عبَّر، أمس، عن شعوره بحزن عميق إزاء تعرُّض مروحية رئيسي لحادث، قائلاً: «أشعر بحزن عميق إزاء تعرض مروحية أخي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث».

وأكد أردوغان أن تركيا تتابع التطورات عن قرب بالتنسيق والتواصل مع السلطات الإيرانية، مبدياً الاستعداد لتقديم أنواع الدعم كافة.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإخبارية أن انقطاعاً حدث للاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية في منطقة الحادث، في حين أوضح الهلال الأحمر الإيراني أن المنطقة التي وقع فيها الحادث منطقة جبلية وصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة.

وبينما نفى التلفزيون الإيراني أي أخبار جديدة عن حادث سقوط مروحية رئيسي، لفت إلى أن الأحوال الجوية السيئة والضباب زادت من صعوبة الوصول إلى منطقة سقوط الطائرة المنكوبة، ما أدى إلى صعوبات شديدة في عملية الإنقاذ.

وأقيمت صلوات في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، من أجل صحة الرئيس الإيراني.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن الأمطار تتحول إلى ثلوج في مرتفعات أذربيجان الشرقية، خاصة في منطقة قره داغ، ما يُصعّب عمل فريق البحث والإنقاذ الذي يسعى هناك للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة،

وأكدت وكالة الأنباء أن مساحة البحث عن المروحية التي كانت تقل الرئيس آخذة في التناقص، مشيرةً إلى أنها وصلت إلى نحو 2 كم.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، مهدي صفري، قد كشف تفاصيل اتصال جرى بينه وبين أحد ركاب طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة. وأوضح مهدي صفري، أمس، أنه في اللحظات الأولى لحادث المروحية تم التواصل مع إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، مشيراً إلى أن حالته الصحية سيئة.

وقال صفري: «قال لنا حالتي الصحية سيئة، وأسمع صوت سيارات الإسعاف».

وانعقد اجتماع طارئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد الإعلان عن تحديد موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدقة.

وتوجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، البارحة، إلى موقع الحادث، لتفقده وإصدار الأوامر لتسريع عملية البحث.

وحضر الاجتماع في مقر ميس سونغون، مجموعة من الوزراء، والقائد العام لقوات الحرس الثوري، ونائب الرئيس، ومجموعة من المسؤولين الإيرانيين.

وقال قائد الجيش الإيراني: «قبل دقائق، وصلت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث».

وأضاف: «نحن الآن نغادر مع جميع القوات العسكرية إلى المنطقة المعنية، وآمل أن أقدم أخباراً جيدة للناس».

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد نفى، في وقت سابق، التقارير الإخبارية التي أفادت بالعثور على حطام الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّ رئيسي، والتي تعرَّضت، أمس، لحادث، مؤكداً أن الجهود المبذولة للعثور على المروحية المنكوبة لم تنجح.

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن، قبل ذلك، أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة المروحية وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية أنه تم الاتصال بأحد ركاب الطائرة المروحية، مشيراً إلى أنه اتصالاً تم أيضاً بأحد أفراد الطاقم.

وكشف نائب مدير عمليات الإنقاذ الإيراني أنه تم التعرف إلى الإحداثيات الأولية لموقع الطائرة، كما ذكر الهلال الأحمر الإيراني أنه فرقه وصلت إلى ثلاثة إحداثيات مفترضة لموقع المروحية، لكنه نفى العثور على أي شيء.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد وجَّه، أمس، بتوظيف كل الإمكانيات للبحث عن مروحية رئيسي.

وقال باقري، في بيان أوردته وكالة «تسنيم» الإخبارية: «يجب توظيف كل إمكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه».

وهرعت القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة إلى المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث. وفي السياق، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر إن 4 فرق اقتربت من إحداثيات مكان هبوط المروحية.

ونظراً لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا توجد إمكانية للبحث بالطائرات بدون طيار والمروحيات.

كان مسؤول إيراني قد كشف أن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في خطر، عقب الحادث الذي تعرَّضت له، أمس، الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّهما ومسؤولين آخرين.

وقال المسؤول في تصريحات لـ«رويترز»: «لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية». وكان فريق البحث والإنقاذ قد نجح في تحديد موقع المروحية التي كانت تُقلّ الرئيس الإيراني.

وكشفت تقارير إعلامية، أمس، أن المروحية توجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء «إرنا» قد أكدت، في وقت سابق، أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى موقع الحادث، لافتةً إلى أن ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إرسال سرب من الطائرات المسيَّرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

وكشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، تفاصيل الحادث الذي تعرَّضت له طائرة رئيسي أمس، موضحاً أن الطائرة تعرضت لهبوط صعب، مضيفاً: «تواصلنا مع فريق الرئيس، ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة».

وتابع: «فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب»

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية هبطت اضطرارياً، بينما كانت في طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

كان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر أمس لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيسي عند تعرض المروحية للحادث.

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