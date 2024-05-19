زيلينسكي يطالب بتزويد بلاده بنظامي دفاع لحماية خاركيف

المصدر: د ب أ

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بتزويد بلاده بنظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت، لحماية السكان في المدينة الكبيرة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، وذلك في ظل الهجمات الروسية المستمرة على مدينة خاركيف.

وكتب زيلينسكي، على منصة «تلغرام» اليوم: «يجب التغلب على نقص الإرادة السياسية لدى القادة»، لافتاً إلى أن توفير «نظامي باتريوت لخاركيف سيغير الوضع بشكل جذري».

يُذكر أن منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا تتعرض لقصف روسي عنيف منذ أسابيع، وكان حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعلن، قبل شهر، عن خطط لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، حيث تعتزم الدول أعضاء الحلف دعم أوكرانيا، إما بشكل مباشر عن طريق تزويدها بأنظمة دفاع جوي، وإما بالإسهام في تكاليف شراء هذه الأنظمة.

وفي ذلك الوقت، أشارت تقديرات زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة طراز باتريوت أو أسلحة معادلة لحماية البلاد بشكل كافٍ من الهجمات الروسية.

وأكد الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 492 ألفاً و290 جندياً، بينهم 1210 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7576 دبابة، منها 16 دبابة أمس، و14630 مركبة قتالية مدرعة، و12687 أنظمة مدفعية، و1074 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و803 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 354 طائرة، و326 مروحية، و10155 طائرة مسيَّرة، و2204 صواريخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17251 من المركبات وخزانات الوقود، و2077 من وحدات المعدات الخاصة.

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