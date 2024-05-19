حدث وتاريخ.. 19 مايو

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1643  القوات الفرنسية تلحق بالقوات الإسبانية هزيمة حاسمة في حرب الـ 30 عاماً

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