روسيا تتقدم في خاركيف وبلينكن في كييف لطمأنة الأوكرانيين

المصدر: موسكو - وكالات

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أكد الجيش الروسي، أمس، أنه يتقدم بعمق في الدفاعات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد، حيث يشن هجوماً برياً، موضحاً أنه سيطر على بلدة جديدة.

فيما حل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكييف، أمس، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى أوكرانيا بعد حزمة الدعم العسكري الأمريكية الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها حررت بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية وتقدمت بعمق.

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريباً.

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 18 طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية، حسبما أفادت «رويترز».

وأضافت عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق عدة مناطق، منها منطقة كييف ومناطق الخطوط الأمامية. وقالت القوات الجوية أيضاً، إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز «إسكندر - إم». ولم يتضح ماذا حدث للصاروخ.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، أمس، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى أوكرانيا، منذ أن أقر الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي، حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى 61 مليار دولار.

وأكد بلينكن، خلال زيارته كييف، أن مساعدات واشنطن العسكرية في طريقها إلى أوكرانيا ومن شأنها أن تحدث فرقاً حقيقياً. وقال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماعهما، إن المساعدة في طريقها الآن وستحدث فرقاً حقيقياً ضد القوات الروسية في ساحة المعركة، وفق فرانس برس.

من جهته، أشاد زيلينسكي بالمساعدات الأمريكية المهمة، لافتاً إلى أن أكبر عجز تواجهه البلاد هو في الدفاعات الجوية. كما أبلغ بلينكن بأن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لمنطقة خاركيف، شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع روسيا، فوراً، حسب رويترز.

وقال مسؤول أمريكي إن بلينكن يأمل في إرسال إشارة طمأنينة قوية إلى الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في لحظة صعبة للغاية.

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