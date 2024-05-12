زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب حدود المكسيك وغواتيمالا

المصدر: أ ب

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ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا، في وقت مبكر اليوم، ما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع في حالة من الذعر.

ووقع الزلزال قبيل الساعة السادسة صباحاً قرب بلدة سوشياتي الحدودية المكسيكية، حيث يفصل نهر يحمل الاسم نفسه بين البلدين.

كان مركز الزلزال قبالة ساحل المحيط الهادئ، على بعد ستة عشر كيلو متراً باتجاه الغرب إلى الجنوب الغربي من بريساس بارا دي سوشياتي حيث يصب النهر في البحر.

وقدّرت قوة الزلزال بادئ الأمر بـ6.4 درجات، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وعلى عمق خمسة وسبعين كيلومتراً.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في المكسيك، غير أن المناطق الجبلية النائية من الحدود عرضة للانهيارات الأرضية.

على الجانب الآخر من الحدود، نشرت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث في غواتيمالا على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لانهيارات أرضية محدودة على الطرق السريعة في منطقة كيتسالتينانغو وشقوق كبيرة في جدران مستشفى في سان ماركوس، لكن لم ترد تقارير عن وقوع وفيات.

وفي تاباتشولا قرب الحدود مشطت فرق الدفاع المدني أرجاء المدينة بحثاً عن أي آثار لأضرار.

وقال مسؤول في وكالة الدفاع المدني في سوشياتي، يدعى ديدييه سولاريس، إنهم لم يجدوا أي أضرار حتى الآن.

وأضاف: «لحسن الحظ، كل شيء على ما يرام، نحن نتحدث مع الشركات ومع (المناطق الريفية) عبر الراديو ولا يوجد شيء، لا يوجد ضرر والحمد لله».

وقال خواكين موراليس، أحد السكان: "هنا، استيقظنا لأن لدينا خدمة التنبيه من (احتمال وقوع) زلازل، أيقظني التنبيه لأنه يأتي قبل 30 ثانية من (الزلزال)».

وفي توكستلا شيكو، وهي بلدة قريبة من تاباتشولا، قالت معلمة تدعى ماريا غوزمان: «كان الأمر مرعباً، شعرت بقوته، لقد كان رعباً حقيقياً».

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