حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة

المصدر: وكالات

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اندلع حريق في مصفاة للنفط في فولغوغراد بجنوب روسيا إثر هجوم شنّته أوكرانيا بطائرة مسيّرة ليل السبت الأحد، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أندري بوتشاروف.

وكتب بوتشاروف عبر تلغرام "خلال ليل 12 مايو، تصدت قوات الدفاع الجوي والحرب الالكترونية لهجوم بطائرة مسيّرة على أراضي فولغوغراد".

وأضاف "تسبب سقوط مسيّرة يليها انفجار، باندلاع حريق في موقع منشأة تكرير النفط في فولغوغراد"، مؤكدا أنه تمّ إخماد الحريق ولم يسجّل وقوع ضحايا.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موجزها الصباحي أنها اعترضت خلال الليل ثماني طائرات أوكرانية مسيّرة، إحداها "في أجواء منطقة فولغوغراد".

وسبق لمصفاة النفط هذه أن كانت هدفا لهجوم أوكراني في فبراير، من دون أن يؤدي الى سقوط ضحايا.

وكثّفت كييف منذ مطلع العام الحالي، الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد الأراضي الروسية، وتستهدف خصوصا منشآت عسكرية وأخرى في مجال الطاقة، يبعد بعضها مئات الكيلومترات عن الحدود.

وتؤكد أوكرانيا أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على هجمات روسية تستهدف منشآت مدنية على أراضيها.



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