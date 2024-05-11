بوتين يعين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته مرة أخرى بميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية للمرحلة المقبلة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية ، بعد موافقة 375 نائبا في مجلس الدوما على تعيينه في المنصب.

وأكد، ميشوستين أن الحكومة الجديدة ستبذل قُصَارَى جهدها لتنفيذ أهداف التنمية التي أعلن عنها الرئيس بوتين.

يذكر أن ميشوستين، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد، عُيّن في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020.

ومن المتوقع أن تُطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

يشار إلى أنه يتعين على بوتين دستورياً تسمية أو إعادة تعيين وزراء حكومته، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس.

فيما يتحدث محللون سياسيون روس منذ أسابيع عن احتمال قيام بوتين بإجراء تغييرات في صفوف الحكومة، بعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى إعادة تشكيل اقتصاد روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز