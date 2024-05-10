بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيساً لوزراء روسيا

المصدر: أ ب

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً لوزراء البلاد.

وتماشياً مع القانون الروسي، قدَّم ميشوستين، 58 عاماً، الذي شغل هذا المنصب على مدى السنوات الأربع الماضية، استقالة حكومته، الثلاثاء، عندما بدأ بوتين ولايته الرئاسية الخامسة في حفل تنصيب متألق في الكرملين.

كانت إعادة تعيين ميشوستين متوقعة على نطاق واسع من قبل المراقبين السياسيين، الذين أشاروا إلى أن بوتين يقدّر مهاراته ومكانته السياسية المنخفضة.

وابتعد ميشوستين، الرئيس السابق لهيئة الضرائب الروسية، عن التصريحات السياسية وتجنب إجراء مقابلات إعلامية خلال فترة ولايته السابقة.

وأعلن رئيس مجلس النواب في البرلمان، فياتشيسلاف فولودين، أن بوتين قدَّم ترشيح ميشوستين إلى مجلس الدوما، الذي سيعقد جلسة في وقت لاحق الجمعة للنظر فيه.

وبموجب التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها عام 2020، يصدّق مجلس النواب على ترشيح رئيس الوزراء، الذي يقدّم بعد ذلك ترشيحات أعضاء مجلس الوزراء.

ويرجع الفضل إلى ميشوستين وغيره من التكنوقراط في مجلس الوزراء في الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر نسبياً على الرغم من العقوبات الغربية المؤلمة.

ومن المتوقع أيضاً أن يحتفظ معظم أعضاء مجلس الوزراء بمناصبهم، ومن المتوقع إعادة تعيينهم قريباً.

لكن مصير وزير الدفاع سيرغي شويغو غير مؤكد، بعد اعتقال كبير مساعديه تيمور إيفانوف الشهر الماضي.

وتم القبض على إيفانوف، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشاريع التشييد العسكرية، بتهم الرشوة، وأمر بالبقاء رهن الاحتجاز على ذمة التحقيقات.

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