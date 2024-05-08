بايدن يتهم حراك الجامعات بـ «معاداة السامية»

المصدر: عواصم- وكالات

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، بمكافحة «الزيادة الهائلة» في معاداة السامية في الولايات المتحدة، وبخاصة في الجامعات التي تشهد.

كما في العديد من دول العالم، حراكاً يتسع تأييداً للفلسطينيين ومناهضاً للحرب على غزة.

وقال الرئيس الأمريكي: «لقد شهدنا زيادة هائلة في معاداة السامية في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم»، مكرراً دعمه «الثابت» لإسرائيل. وقال «علينا واجب تعلم دروس التاريخ حتى لا نعرض مستقبلنا لأهوال الماضي».

في نيويورك، أزالت الشرطة أمس، مخيم تضامن مع الفلسطينيين في جامعة شيكاغو.

وحذر آلان غاربر، الرئيس المؤقت لجامعة هارفارد، الطلاب من أن الموجودين في المخيم قد يواجهون «المغادرة القسرية»، وقد يفقدون مسكنهم الطلابي ويتم منعهم من خوض الامتحانات.

في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أزالت الشرطة مخيماً، ولجأت جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس للتدريس عبر الإنترنت بسبب التعطيل الناجم عن تفكيك مخيم الأسبوع الماضي.

وعمت المظاهرات جامعة كولومبيا، وألغى مسؤولون الاثنين حفل التخرج الرئيسي في الجامعة، فيما أعلنت إدارة جامعة إيموري نقل حفل التخرج لمكان آخر.

وأدى الموعد النهائي، الذي تحدد الاثنين للمتظاهرين كي يغادروا مخيم اعتصام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى مغادرة العديد من المتظاهرين، إلا أنهم سرعان ما استعادوه مرة أخرى.

وبدأ متظاهرون في كلية «رود آيلاند» للفنون الجميلة والتصميم باحتلال مبنى داخل الكلية ضمن حركة الاحتجاج.

وفي بريطانيا، أقام طلاب وموظفون في جامعتي أكسفورد وكامبريدج مخيمات في الحرم الجامعي للاحتجاج على حرب غزة. وتم إنشاء مخيمات «المنطقة المحررة» أمام متحف بيتس ريفرز في أكسفورد وخارج كلية كينغز في كامبريدج.

في أوروبا

وواصل طلاب مؤيدون للفلسطينيين في أوروبا تحركاتهم، من خلال إقامة مخيمات احتجاجية في حرم جامعات ومحاولة إغلاق مبانٍ جامعية.

ففي باريس، تدخلت الشرطة أمس، مرتين لتفريق تجمعات مؤيدة للفلسطينيين أمام المبنى التاريخي لمعهد سيانس بو العريق للعلوم السياسية.

وفي هولندا، فرقت الشرطة اعتصاماً في حرم جامعة أمستردام نفذّه طلاب وأوقف عشرات منهم.

في ألمانيا، أقيم مخيم احتجاجي في حرم جامعة برلين الحرة، وتم نصب خيام وأعلام فلسطينية ولافتات كتب عليها «الإضراب مقاومة»، قبل أن تفرقهم الشرطة.

واحتل العديد من الأشخاص القاعة الكبرى بجامعة لايبتسيغ شرقي ألمانيا.

وفي سويسرا، اعتصم طلاب في مبانٍ بلوزان وزوريخ وجنيف. وكان طلاب جامعة لوزان أول من أطلق الحراك الذي امتد إلى المدرسة الفدرالية للعلوم التطبيقية في لوزان.

حيث أعلنت مجموعة من الطلاب أنهم قرروا الاعتصام في ساحة المؤسسة.

وشهدت مدرسة العلوم التطبيقية في زوريخ أيضاً اعتصام عشرات الطلاب في مدخل المعهد. وهتف المتظاهرون «فلسطين حرة» ووضعوا ملصقاً على الأرض كتب عليه «لا تكنولوجيا للإبادة الجماعية».

وفي جنيف، اعتصم أعضاء من تنسيقية داعمة للفلسطينيين في الجامعة. ورفعت العديد من الأعلام الفلسطينية في جميع طوابق المبنى.

بالإضافة إلى لافتات كتب عليها «فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية» و«من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر».

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