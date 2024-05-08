بوتين يبدأ ولاية خامسة ويؤكد: روسيا ستخرج أقوى

المصدر: موسكو - وكالات

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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، ولايته الخامسة في مراسم بالكرملين، ما يجعله الرئيس الروسي الأطول خدمة منذ جوزيف ستالين.

وأكد بوتين، خلال الحفل، أن الحوار مع الغرب ممكن فقط في حال ما سماه «احترام المصالح والمساواة وضمان الأمن للجميع»، وذلك في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

قال بوتين -في كلمة خلال مراسم تنصيبه في الكرملين عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي- إن بلاده ستمر بفترة صعبة، وإن قيادة روسيا «واجب مقدس»، مشيراً إلى أن الأمن هدفه الأعلى، وإنهم سيواصلون العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وتابع: «إن الدستور ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسؤولية كبيرة، حددت عملي في السابق، وسوف تحدد عملي في المستقبل. ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفي الأعلى»، مؤكداً أن «روسيا ستخرج» أقوى «من هذه» المرحلة الصعبة».

من جانب آخر، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس قد يعلن اليوم عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط توقعات بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين للمنصب.

ويأتي تنصيب بوتين، عقب إعلان وزارة الدفاع أول من أمس أنها أمرت بإجراء مناورات نووية رداً على ما سمته «استفزازات وتهديدات» فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبالتزامن، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أمس توقيف ضابطي أمن يُشتبه في أنهما كان يعدان لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، بناء على أوامر من موسكو.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان إنها «فككت شبكة» تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي «كانوا يعدون لاغتيال الرئيس الأوكراني».

وأضافت الأجهزة الأوكرانية أن «مسؤولين رفيعي المستوى» آخرين في المجالين العسكري والسياسي كانوا مستهدفين أيضاً، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف.

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