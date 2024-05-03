روسيا تؤكد سيطرتها على 547 كيلومتراً مربعاً من أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في أوكرانيا هذا العام فيما وصفها بـ"المناطق الجديدة" لروسيا، في إشارة إلى أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها ضمَّتها إليها.

وذكر شويجو، في تصريحات لكبار قادة الجيشن أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي، مشيراً إلى أن القوات الروسية تخترق ما وصفه بـ"شبكة المعاقل الأوكرانية".

وقال: "تحاول وحدات الجيش الأوكراني التشبث بخطوط متفرقة، لكنها اضطرت في ظل هجومنا إلى التخلي عن مواقعها والانسحاب".

وأضاف: "حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوعين الماضيين تجمعات نوفوباخموتيفكا وسيمينيفكا وبرديتشي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه روسيا لإحدى المناطق الأربع التي ضمتها.

وأوضحت روسيا، في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا، أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية، هي: دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، إلى أراضيها السيادية، برغم أنها لا تسيطر على أي منها بالكامل.

ووصفت أوكرانيا هذا التحرك بأنه "استيلاء غير قانوني على الأراضي"، مؤكدةً أنها تعتزم طرد كل جندي روسي من أراضيها، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو في عام 2014.

وتسيطر روسيا على نحو 18 بالمئة من مساحة أوكرانيا شرقاً وجنوباً، وتحقق تقدماً منذ فشل هجوم كييف المضاد في تحقيق أي تقدم مهم ضد القوات الروسية المتحصنة جيداً.

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