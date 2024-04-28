عواصف تقتل شخصين في أمريكا وتدمر 14 منزلاً في ماليزيا

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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لقي شخصان مصرعهما في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضرر 14 منزلاً في ماليزيا، من جراء عواصف قوية.

وتضررت المنازل في ماليزيا عندما اجتاحت عاصفة قوية عدة قرى في ضاحية كوالا مودا مساء اليوم.

وكشف أزهر أحمد، ضابط قوة الدفاع المدني بضاحية كوالا مودا، أن من بين القرى التي تحملت وطأة العاصفة كانت كامبونج بيرابيت في موكيم بيكولا، التي شملت منزلاً واحداً، بحسب صحيفة «نيوستريتس تايمز» الماليزية.

وأوضح أحمد، في بيان، أنه «إضافة إلى ذلك، تضررت ستة منازل في موكيم جورون، أربعة منها في كامبونج سري جادينج، ومنزل واحد في كامبونج كوالا داهانان، ومنزل واحد في جالان سيكولاه كيبانجسان جينيانج».

وأضاف: «أما بالنسبة لسونجاي باسير، فقد تضررت ثلاثة منازل في كامبونج بوكيت، واثنان في كامبونج مسجد، وواحد في كل من كامبونج تيلوك وانج كيتشيل وكامبونج تيلوك وانج بيسار».

وقال إنه على الرغم من أن العدد الإجمالي للضحايا لا يزال قيد التقييم، فإنه لم يتم فتح أي مراكز إجلاء مؤقتة حتى الساعة 11 مساء.

وقضى شخصان على الأقل، مساء أمس، في أحد الأعاصير العديدة التي اجتاحت جزءاً من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت السلطات المحلية اليوم.

وبعد تسجيل 78 إعصاراً أول من أمس، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، تم إحصاء 35 إعصاراً آخر السبت من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (إن دبليو إس).

وفي بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام أميركية عديدة. وتواصلت عمليات إزالة الركام اليوم.

كما سُجلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر. وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.

وحث مكتب شريف مقاطعة موراي في منشور على فيسبوك على عدم التوجّه إلى البلدة.

وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية اليوم، ومن بينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس في وقت متأخر من صباح اليوم، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع «باور أوتج».

والأعاصير هي ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبياً في الولايات المتحدة، وخاصة في وسط البلاد وجنوبها.

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