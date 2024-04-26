أردوغان يرجئ لقاءه مع بايدن في البيت الأبيض

المصدر: وكالات

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أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس الجمعة بأن لقاء الرئيس رجب طيب اردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 9 مايو تم تأجيله.

وهذا أول اجتماع كان سيستضيفه البيت الأبيض بين الرئيسيين اللذين التقيا آخر مرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا في يوليو الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج اردوغان".

وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد جديد" بعد اتصال بين الرئيسين.

لم تعلن الرئاسة التركية رسميا عن زيارة اردوغان، لكن مسؤولا تركيا قال لوكالة فرانس برس في مارس إنها ستتم في 9 مايو.

ويسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر تركيا في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.

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