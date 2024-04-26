حدث وتاريخ .. 26 أبريل 2016 احتراق كل محتويات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في نيودلهي والذي افتتح عام 1978. 1986 انفجار مفاعل تشرنوبل النووي، ووصلت الإشعاعات إلى جزء كبير من أوروبا. 1994 جنوب أفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج لأول مرة، بعد انهيار نظام الفصل العنصري. 1828 الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتخرجها من السواحل الشرقية للبحر الأسود. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 26 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App