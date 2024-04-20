بايدن يعزز حملته وترامب «منشغل» بالمحكمة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للاستفادة من المشاكل القضائية التي يواجهها دونالد ترامب العالق في المحكمة، في حملته الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر نوفمبر المقبل.

وبينما مثل قطب العقارات أمام المحكمة في نيويورك ويشكو من قاعتها «المجمدة»، كان جو بايدن يقوم بحملته الانتخابية في بنسلفانيا مسقط رأسه وإحدى الولايات الست الرئيسية التي يمكن أن تقلب نتيجة الانتخابات خلال أقل من سبعة أشهر.

وألقى الرئيس الديمقراطي خطباً هناك وزار المنزل الذي نشأ فيه وتلقى الدعم المطلوب من عائلة كينيدي.

وقال في كلمة أثارت ضحك الحضور: «في عهد سلفي المشغول جداً حالياً، خسرت ولاية بنسلفانيا 275 ألف وظيفة»، ويشكل هذا تغييراً في توجه جو بايدن الذي امتنع منذ فترة طويلة عن التعليق على المشاكل القضائية لترامب.

وبدأت محاكمته في نيويورك في قضية دفع أموال سراً لشراء صمت نجمة الأفلام السابقة ستورمي دانيالز، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويأمل القاضي في محاكمة ترامب التاريخية خوان ميرشان، في إنهاء عملية اختيار هيئة المحلفين الشاقة اليوم للنظر في جوهر القضية.

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