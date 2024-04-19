ثوران بركان في إندونيسيا.. إغلاق مطار وإجلاء سكان

المصدر: جاكرتا - وكالات

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دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا، أمس، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى بالبلاد، فيما اضطرت السلطات لتهجير سكان الجزيرة خوفاً من موجة تسونامي.

أعلنت السلطات الإندونسية، أمس، عن إجلاء آلاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل «روانج» بجزيرة سولاوسي، شمال البلاد، ما دفع أيضاً إلى إغلاق مطار دولي قريب وإصدار تحذير من تساقط صخور قد يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية، تسونامي.

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، في بيان، أنه تم إجلاء نحو 18900 ألف شخص من المنطقة القريبة من البركان، والتي تضم جزيرة «تاجولانج» البالغ تعداد سكانها نحو 20 ألف نسمة، وذلك بسبب ثوران البركان وسقوط مواد على شكل صخور صغيرة.

وبدأ ثوران بركان جبل «روانج» مساء الثلاثاء وتكرر ذلك أربع مرات أمس، نافثاً سحابة ضخمة من الرماد، وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 متراً، من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذّرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.

كما عمدت السلطات الإندونيسية إلى إغلاق مطار مانادو الدولي الواقع على بعد 100 كيلو من البركان، لمدة 24 ساعة.

وأوضح أمبار سوريوكو، مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، في بيان أن المطار أغلق «بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران».

ويسيّر المطار رحلات داخلية وخارجية أيضاً إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

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