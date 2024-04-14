تكلفة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل تقترب من مليار دولار

المصدر: البيان

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية بالمسيرات والصواريخ تقترب من مليار دولار.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار، وقال صحفيون في إسرائيل إنهم سمعوا دوياً قوياً نتيجة لما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه اعتراض جوي لطائرات مسيرة متفجرة.

وقالت السلطات إن طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات أصيبت بجروح خطيرة.

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