نتانياهو يتعهد بالنصر بعد تصدي إسرائيل لهجمات إيرانية

المصدر: وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستحقق النصر بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وكتب نتانياهو في منشور موجز على موقع إكس "اعترضنا وتصدينا، معا سننتصر".

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاريغن إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل وتم التصدي إلى 99% منها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن بعض الهجمات جاءت من العراق واليمن وتم التصدي لمعظم هذه الهجمات خارج إسرائيل من قبل حلفاء إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان مصور اليوم الأحد إن إسرائيل تصدت للموجة الكبيرة الأولى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، لكن المواجهة لم تنته بعد.

و نفّذت إيران هجوماً بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، وهو أوّل هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه إيران ضدّ الدولة العبريّة، بعد حوالى أسبوعين على قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم "بمسيّرات وصواريخ" على إسرائيل ردا على القصف الذي استهدف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق الأسبوع الماضي ونُسب إلى إسرائيل وتسبّب بمقتل 16 شخصا بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.

وندّدت دول عدّة بالهجوم، وتخوّفت من خطورة التصعيد. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد بناءً على طلب إسرائيل، للبحث في الهجوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت أنّ القوّات الأمريكيّة ساعدت في إسقاط "كلّ المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا"، مضيفا أنّه أكّد مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعم الأمريكي "الثابت" لإسرائيل.

وذكر بايدن في بيان أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق "ردّ دبلوماسي موحّد" على الهجوم الإيراني "الوقح".

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