خلال اجتماع طارئ.. بايدن: التزامنا ثابت دفاعاً عن إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير دعم ثابت لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

وقال بايدن، عبر منصة «إكس»، ناشراً صورة للاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض: «التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل. إن التزامنا ثابت دفاعاً عن أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران».

كانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، قد أكدت، في بيان، اليوم، أن الرئيس جو بايدن يتلقى إفادات بانتظام من فريق الأمن القومي بشأن هجوم إيران الجوي على إسرائيل.

وذكرت واتسون أن الرئيس الأمريكي على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

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