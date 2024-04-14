الجيش الإسرائيلي يتأهب.. وإطلاق صفارات الإنذار بمواقع مختلفة

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صفارات الإنذار بمواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم، في حين سُمع في القدس دوي انفجارات ناجمة عن اعتراض طائرات مسيَّرة أطلقتها إيران.

وأكد مراسل «سكاي نيوز عربية» أنه سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الأردنية عمَّان، وأفاد مصدران أمنيان بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل.

وقال المصدران إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأضافا أن الجيش أيضاً في حالة تأهب قصوى، وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سوريا ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف. وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» أن الجيش الإسرائيلي وضع الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة وكذلك نفاتيم وديمونة وإيلات في حالة تأهب، تحسباً لاحتمال تعرضها لهجمات بطائرات مسيَّرة إيرانية، وأمر السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

ونفاتيم هي موقع قاعدة جوية إسرائيلية. وتملك إسرائيل مفاعلاً نووياً في ضواحي ديمونة. وإيلات هي ميناء جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وقد تعرضت لهجمات متكررة.

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