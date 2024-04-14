تلفزيون إسرائيل: طائرات أمريكية وبريطانية أسقطت مسيّرات إيرانية

المصدر: البيان

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أكدت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، صباح اليوم، أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيَّرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا، وذلك وفقاً لما ذكرته «سكاي نيوز عربية» عبر حسابها في «إكس».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، أن عشرات المسيّرات، التي قدرَّت وسائل إعلام إيرانية أنها تبلغ 50 طائرة، أُطلقت من إيران في طريقها إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنها قد تستغرق ساعات للوصول.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «أطلقت إيران طائرات مسيّرة من أراضيها نحو أراضي دولة إسرائيل»، مضيفاً: «نراقب التهديد في المجال الجوي».

وذكر أن «الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الإسرائيلية»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها.

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